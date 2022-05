Excelsior Moeskroen krijgt geen licentie voor 1B

Nadat eerst Jérémy Taravel op Twitter al aankondigde dat Moeskroen geen licentie krijgt is het bericht nu officieel. Al is het nog wachten op een statement van de Henegouwers zelf.

"Triest nieuws voor supporters, medewerkers en alle jongeren van ExcelMouscron, maar de club krijgt geen licentie", kondigt de verdediger aan op Twitter. "Een dikke merci aan alle ECHTE mensen die hebben geprobeerd iets op te bouwen en hebben gevochten voor Moeskroen 🔴⚪️", sluit de 35-jarige verdediger af.

Zo kondigde Taravel aan dat zijn club geen licentie krijgt om in het profvoetbal uit te komen. Zowel RTBF als Het Nieuwsblad melden nu dat het beroep van Moeskroen is afgewezen. Ze zijn al een aantal jaren door het oog van de naald gekropen, maar nu was het geluk van Moeskroen op.

Ze degraderen naar de Tweede Amateur en zo blijft Virton in 1B.