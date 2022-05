Jérémy Doku heeft deze zomer geen interesse in een transfer

Jérémy Doku heeft een moeilijk seizoen achter de rug met veel blessures. Toch kon hij interesse genieten van enkele buitenlandse clubs. Al lijkt hij daar niet van wakker te liggen.

Vanuit de Italiaans media werd er gesproken dat Juventus interesse zou hebben in Jérémy Doku. Dat kan u HIER lezen. Al ligt de speler van deze vermeende interesse niet wakker. Volgens zijn entourage is zijn focus volledig gericht op Stade Rennes in het WK in Qatar van eind 2022.

Zowel zijn entourage als de speler zelf beseffen dat een goed WK voor nog meer interesse kan zorgen. Tegelijkertijd wil hij eerst verlost zijn van alle blessures en optimaal presteren bij Stade Rennes en het WK nog voor hij aan een transfer denkt.