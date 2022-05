Klopp ziet dat City niet "zwakker" zal worden na transfer van Haaland en reageert op eigen manier: "Nieuwe gradaties qua geld"

In de Premier League is het nog steeds een nek-aan-nek-race tussen Manchester City en Liverpool voor de titel. Maar wat gaat dat volgend seizoen geven als City ook kan rekenen op veelscorer Erling Haaland? Klopp reageerde op de aankomende transfer.

City en Borussia Dortmund zullen er naar verwachting deze week helemaal uit zijn. Haaland wordt de spits waar Pep Guardiola al zolang achter vraagt. Wordt City dan onklopbaar? "Je hebt zoveel kansen. En er zijn zoveel verschillende manieren om een voetbalwedstrijd te winnen. We hoeven er maar één te vinden. Dat is mogelijk en dat zullen we doen", zei Klopp gisteren.

De Duitser weet wel dat het een pak moeilijker zal worden. "Als Haaland naar City gaat, zal het hen niet verzwakken", weet Klopp. "Ik denk dat we genoeg over deze transfer gesproken hebben. Er wordt veel over geld gepraat. Deze transfer zal nieuwe gradaties daarin aanslaan. Laat ik daar eerlijk over zijn."