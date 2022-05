Eden Hazard mag weg, maar de situatie ligt moeilijk

Eden Hazard mag weg bij Real Madrid, maar zijn situatie is moeilijk. Dat zegt Goal.com

Eden Hazard is een van de meest besproken namen deze zomer bij Real Madrid. De club probeert een oplossing voor hem te vinden, maar de situatie is moeilijk. Dat zegt Goal.com Er is zijn salaris van 14 miljoen euro dat niemand anders op dit moment zal willen betalen. Waarschijnlijk zal hij verhuurd worden en zal Real Madrid een deel van het salaris moeten blijven betalen.

Hazard zelf wil graag blijven. Zijn relatie in de kleedkamer, bij de coach en op de club is zeer goed. Ook wil hij nog altijd slagen bij de Koninklijke.