FIFA 23 wordt allerlaatste versie van superpopulaire videogame onder die naam: "Te duur en beperkt ons"

Electronic Arts heeft de definitieve beslissing genomen: vanaf 2024 gaat de naam FIFA eruit en wordt de populaire game EA Sports FC. Ze willen immers uitbreiden en de naam FIFA belemmerde dat wel wat.

Electronic Arts heeft dinsdag de naamswijziging van zijn beroemde FIFA-videogame doorgevoerd. VDe verandering zat al enkele maanden in de pijplijn en zal daarom actief worden wanneer het contract tussen de twee partijen afloopt. Na 29 jaar komt er dus een einde aan het huwelijk. De prijs die de FIFA eiste om zijn naam te blijven gebruiken (tussen 1,5 en 2 miljard euro over tien jaar, afhankelijk van de bron) werd door EA te hoog geacht.

EA Sports-voorzitter Andrew Wilson was naar verluidt van mening dat de associatie met het FIFA-merk zijn ontwikkelingsstrategie beperkte. Hij had zijn medewerkers geïnformeerd tijdens een bijeenkomst afgelopen november, waarvan de inhoud in februari door de VideoGamesChronicle- site was onthuld. "Ik ga meer open zijn... meer open dan ik was met de buitenwereld", zei Wilson. "We hebben de afgelopen 30 jaar een geweldige relatie met FIFA gehad. We hebben miljarden waarde gecreëerd... ". We hebben een van de grootste amusementsmogelijkheden ter wereld gecreëerd."

Maar de meerwaarde van FIFA voor die prijs is beperkt. "Wat we in een jaar zonder WK eigenlijk van de FIFA krijgen, zijn de vier letters op de voorkant van de doos. In een wereld waar de meeste mensen de doos niet eens meer zien omdat ze online kopen. Als we naar de toekomst kijken, willen we de franchise laten groeien, en ironisch genoeg is de FIFA-licentie daar eigenlijk een belemmering voor geweest."