Jonge KV-middenvelder revelatie op rechtsachter, maar: "Ik kwam om zo veel mogelijk te spelen, niet om de kern in de breedte te versterken"

'Elk nadeel heb zijn voordeel', wist Cruijff jaren geleden al. Ook Achter de Kazerne hebben ze dit mogen ondervinden. Door een blessuregolf in de defensie depanneert Jannes Van Hecke op de rechtsachter. De jonge Belg doet dat met verve. "Op training noemen ze me al Dani Alves."

Jannes Van Hecke (20) kwam vorige zomer van Zulte Waregem. In zijn eerste jaar bij Malinwa kwam de centrale middenvelder niet al te vaak in actie, maar de voorbije twee wedstrijden deed hij het meer dan behoorlijk... op rechtsback. "Nee, ik heb mezelf niet verbaasd. Tegen AA Gent krijg je als back wel veel ruimte, en dat ligt me wel. Verdedigend trek ik mijn plan, ook als middenvelder", aldus Van Hecke in GVA.

Van Hecke werd opgeleid als centrale middenvelder en ziet zijn toekomst ook op die positie. "Maar mocht nu blijken dat ze in Mechelen meer toekomst zien als rechtsachter, dat laat ik dat niet liggen."

Tot dusver werd het een teleurstellend seizoen voor Van Hecke, die amper zes keer in actie kwam in de reguliere competitie. "Ik had meer speelgelegenheid verwacht. Ik kwam naar hier om zo veel mogelijk te spelen, niet om de kern in de breedte te versterken. In de weinige kansen die ik kreeg, heb ik volgens mij nooit teleurgesteld. Het is jammer dat ik zo lang heb moeten wachten."