West Ham-icoon maakt zich gereed voor laatste wedstrijden

"Ik ben erg gelukkig en dankbaar. Er zijn moeilijke tijden geweest en die voel je extra hard wanneer je zoveel om een club geeft. Ik ben kapitein geweest van de club warvoor ik supporter, dat is de droom van elke voetbalfan. Ik ken iedereen op de club sinds ik elf jaar oud ben. M'n zoon speelt hier in de opleiding dus ik kom nog regelmatig terug."

Noble heeft in 22 jaar West Ham 566 (!) wedstrijden gespeeld waarin hij 62 keer scoorde en 61 assists gaf. Behalve de promotie naar de Premier League in 2012 heeft Noble geen prijzen op zijn palmares, toch is het een afscheid van een echt clubicoon. West Ham speelt nog twee wedstrijden in de Premier League dit seizoen tegen mogelijke kampioen Manchester City en het Brighton van Leandro Trossard.

"I've probably lived every football fan's dream, of playing for the team I support, captaining them and creating a bit of history for my family."



