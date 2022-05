🎥 Haaland neemt afscheid van Gelbe Wand: "Dit vergeet ik nooit meer! Bedankt!"

Haaland wou afscheid nemen met een doelpunt, maar dat lukte lange tijd niet. Maar toen Dortmund een penalty kreeg, was het Haaland die zich achter de bal zette. Mede daardoor kon hij afscheid nemen met een zege.

Achteraf postte hij een mooi filmpje op Twitter om de aanhang te bedanken. “Het was een eer om dit shirt te dragen. Ik heb memorabele momenten beleefd en speciale mensen ontmoet. En dan mag ik de fanbase niet vergeten, die altijd onze extra man op het veld is geweest. De Gelbe Wand is echt ongelooflijk. Dit vergeet ik nooit meer! Bedankt iedereen!”,aldus Haaland.

It has been nothing but an honour to wear this shirt. At @BVB, I've spent memorable moments, met special people, not to mention a fanbase that has been always our extra man on the pitch. The Yellow Wall is truly incredible. I'll never forget any of this! Thank you all! 🖤💛 pic.twitter.com/MegplT4y7B