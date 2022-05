Atletico Madrid kondigt vertrek van Luis Suarez en Hector Herrera aan

El Pistolero, die in de zomer van 2020 naar Los Colchoneros kwam, was vorig seizoen een van de steunpilaren van Diego Simeone's ploeg toen ze de titel wonnen.

Luis Suarez is dit seizoen een lastpak geweest, maar hij heeft dit seizoen wel 13 doelpunten gemaakt. El Pistolero zal naar verwachting niet worden verlengd en zal de club aan het eind van het seizoen verlaten, net als zijn ploeggenoot Hector Herrera.

De twee spelers zullen tijdens de wedstrijd tegen Sevilla afscheid kunnen nemen van hun fans. "Aan het einde van de wedstrijd zal het Wanda Metropolitano een eerbetoon brengen aan Luis Suarez en Hector Herrera, die vandaag afscheid nemen van de Atletico-familie. Na afloop van de wedstrijd mag u niet van uw stoel opstaan, want we gaan een heel bijzonder moment beleven," staat in een verklaring van de Rojiblancos.