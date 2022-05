Manchester City verslikt zich tegen West Ham, maar gaat als leider de slotspeeldag in

Manchester City heeft op de voorlaatste speeldag van de Premier League 2-2 gespeeld op bezoek bij West Ham. De leider in de stand stond aan de rust 2-0 achter na twee doelpunten van Jarrod Bowen.

Ondanks de vele kansen van Manchester City ging West Ham met een dubbele voorsprong de kleedkamer in. Jarrod Bowen kon de weinige doelpogingen die de thuisploeg kreeg omzetten in doelpunten.

Vlak na rust kon Jack Grealish de aansluitingstreffer maken voor de 'Citizens'. De bezoekers ging op zoek naar de gelijkmaker en iets na het uur stond de 2-2 op het bord na een eigen doelpunt van Coufal. In het slot van de wedstrijd kreeg Mahrez nog de ultieme mogelijkheid om Manchester City op voorsprong te brengen, maar de Algerijn miste vanop de stip.

Manchester City telt nu vier punten meer dan eerste achtervolger Liverpool, maar zij spelen morgen nog op verplaatsing in Southampton. Ondanks de puntendeling is de ploeg van Kevin De Bruyne zeker van de leidersplaats op de laatste speeldag en heeft het nog alles in eigen handen. Manchester City onvangt volgende week in eigen Aston Villa.