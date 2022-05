Mourinho wil 'speciale' Roma-fans bedanken met eerste Europese prijs ooit: "Ik weet niet of het altijd zo is geweest, maar Roma heeft echt speciale fans"

Na de laatste thuiswedstrijd van AS Roma tegen Venezia (1-1) moedigden de supporters de spelers nog eens extra aan. Op 25 mei speelt Roma de Conference League-finale tegen Feyenoord.

Roma-coach José Mourinho kon de geste van de supporters alvast appreciëren. "Het voelde wederom als een familie. We kunnen hen bedanken door alles te geven op het veld en dat hebben we vandaag gedaan. En als we ook een prijs kunnen winnen, zal ik zeggen dat het verdiend is, vooral voor de fans Ik weet niet of het altijd zo is geweest, maar Roma heeft echt speciale fans", aldus de Portugees voor Sky Sports Italia.

De Curva Nord, de harde kern van AS Roma, had een aantal spandoeken gemaakt waarop zij de spelers van Roma na het laatste fluitsignaal aanmoedigden over anderhalve week historie te schrijven in de eindstrijd in Tirana. Roma kan zijn eerste Europese prijs ooit pakken, Mourinho kan de eerste coach ooit worden die zowel de Champions League, Europa League, als de Conference League achter zijn naam mag schrijven. Er staat de Romijnen dus een speciale avond te wachten...