Openda scoort brace in afscheidsmatch ten Hag, Vitesse-Ajax eindigt op 2-2

Daarmee dikt de 22-jarige Belgische spits zijn doelpuntenaantal dit seizoen aan tot maar liefst 18 doelpunten in 33 Eredivisie-wedstrijden, en eindigt hij als tweede in de topschuttersstand achter Sébastien Haller (21 doelpunten). Die kwam vandaag niet tot scoren in het gelijkspel op Vitesse (2-2), waar Brobbey en Alvarez de doelpuntenmakers waren voor Ajax.

Kersvers landskampioen Club Brugge zal alvast twee keer nadenken of het Openda, die nog steeds eigendom is van de Bruggelingen, een nieuwe kans geeft op Jan Breydel volgend seizoen...

7 – Since the start of 2020-21, Loïs Openda has scored more Eredivisie goals against Ajax, Feyenoord or PSV than any other player (7). Stage. pic.twitter.com/XEjB0XQtfq