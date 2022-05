Alfred Schreuder over vertrek bij Club Brugge: "Prima kunnen werken, maar Ajax is en blijft Ajax"

Alfred Schreuder probeerde tot de dag voordat het nieuws bekend raakte de boot af te houden over zijn aanstelling bij Ajax.

Heel wat Nederlandse journalisten zakten naar de Bosuil af om de titel van Alfred Schreuder met Club Brugge te beleven. De vraag waarop iedereen het antwoord wou was vooral of de titel met Club Brugge Schreuder een nog betere startpositie bij Ajax oplevert.

“Voor de buitenwacht is dat belangrijker dan voor mezelf”, citeert Het Laatste Nieuws Schreuder. “Voor een hoofdtrainer is het natuurlijk van belang dat hij iets wint, maar zelf wist ik ook zonder die titel wat ik kan.”

Schreuder is alvast klaar voor zijn nieuwe opdracht. “Ik heb trouwens geen schrik om iemand als Erik ten Hag op te volgen. Ik heb voldoende vertrouwen in mezelf om aan de job te beginnen. Vanzelfsprekend was ik vereerd dat Ajax aan mij dacht. Ook in Brugge heb ik prima kunnen werken, maar Ajax is en blijft Ajax. Bovendien ken ik de club erg goed, vanuit mijn verleden als assistent daar.”