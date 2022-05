Deinze bindt 19-jarige doelman (ex-jeugd AA Gent) langer aan zich en geeft hem eerste profconctract

Bij Deinze geloven ze sterk in het potentieel van één van hun jonge doelmannen. AA Gent gaf hem een deel van zijn jeugdopleiding en inmiddels is Nathan Elyn volwaardig kernspeler geworden bij Deinze.

Bij de club uit 1B behoorde de 19-jarige Nathan Elyn de voorbije seizoenen al tot de U21 en de A-kern. Nu heeft Elyn bij de Oost-Vlamingen ook zijn handtekening gezet onder zijn allereerste profcontract. Dit seizoen maakte hij al vijf keer deel uit van de wedstrijdselectie van de eerste ploeg.

"Ik speel nu al twee seizoenen bij KMSK Deinze en voel me hier wel thuis in de club. Het afgelopen jaar heb ik heel wat vooruitgang geboekt en ik ben dan ook heel trots om hier nu mijn eerste profcontract te tekenen", zegt Elyn op de clubsite. Het gaat om een overeenkomst voor twee jaar plus optie.

Nathan Elyn tekent zijn eerste profcontract en blijft bij KMSK Deinze! Proficiat, Nathan! 🧡🖤



— KMSK Deinze (@KMSKDeinze) May 17, 2022

Ook sportief directeur Espárraga geeft zijn visie op dit nieuws. "Nathan is een jonge keeper met veel potentieel. Hij heeft het afgelopen seizoen een fantastische ontwikkeling doorgemaakt en we verwachten dat hij zijn capaciteiten zal blijven verbeteren. Hij kent de club en zou op korte termijn een belangrijke speler kunnen zijn voor Deinze."