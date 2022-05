Ex-doelman van nationale ploeg verlaat Watford en gaat op 39ste op zoek naar nieuwe ploeg

De ploeg van Foster, waar ook Christian Kabasele speelt, is al een tijdje zeker van de degradatie. Foster kondigde op Twitter zijn vertrek aan.

"De hoogtepunten, de laagtepunten, het goede, het slechte en het lelijke... het maakt allemaal deel uit van het avontuur", schreef de 39-jarige doelman. "Mijn tijd bij Watford zit erop, maar enorm bedankt aan alle supporters, spelers en stafleden voor alle steun en liefde die ik heb gekregen in mijn zes jaar bij de club. Het was geweldig!"

Ondanks zijn 39 lentes gaat hij op zoek naar een nieuwe uitdaging voor volgend seizoen. Zondag speelt hij de laatste wedstrijd voor Watford, tegen Chelsea.

The ups, downs, good, bad & ugly…it’s all part of the journey!



My time @WatfordFC is up, but a huge thanks for all the support & love Iv received from fans, players & staff in the 6 years with the club, it’s been a blast!



Looking forward to what next season will bring👌😘 pic.twitter.com/GCBuGsaI6b