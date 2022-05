Straffe cijfers: assist van Kostic al 139ste geslaagde cross van de Serviër dit seizoen

Geen flankaanvaller die een betere voorzet in zijn voeten heeft dan Filip Kostic. Althans, dit seizoen toch niet. De linksvoor gaf zonet, na mistasten in de Schotse defensie, de assist op Borré die tussen 2 Ranger-verdedigers de bal slim in doel devieerde en de Europa League-finale terug in evenwicht bracht. De scherpe voorzet van Kostic was misschien niet de mooiste van de Serviër dit seizoen, maar hij zal er in ieder geval niet om malen. Niet alleen bracht hij Frankfurt op 1-1, het is ook al de 139ste geslaagde voorzet van de aanvaller dit seizoen. Geen enkele speler doet beter. Straffe cijfers!

No player has completed more crosses than Kostić in either the Bundesliga (103) or Europa League (36) this season.



No surprise that his assist came from one. 😅 https://t.co/o7IsH0lOg9