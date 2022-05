'Manchester City geïnteresseerd in ploegmaat van Trossard om probleempositie op te lossen'

Niet enkel Trossard draagt bij aan het goede seizoen van Brighton. Manchester City heeft zijn oog laten vallen op de linksachter van de nummer 10 uit de Premier League.

Dat is Marc Cucurella. Geen enkele flankverdediger in de Premier League heeft de bal dit seizoen vaker veroverd dan de 23-jarige Spanjaard. Volgens de Daily Mail zal Cucurella deze zomer voor zo'n 30 miljoen Britse pond Brighton inruilen voor Manchester City.

Pep Guardiola zou in hem een speler zien met het juiste profiel om het probleem bij City op de linksachter op te lossen. Daar zet City Cancelo of Zinchenko in. Cancelo is één van de sterkhoudrs bij Man City, maar voelt zich meer thuis op de andere flank. De weliswaar steeds gretige Zinchenko laat zich al eens op een foutje betrappen.

Opgeleid bij Barça

In Cucurella ziet Guardiola naar verluidt iemand die voor de nodige balans als linksachter kan zorgen. Bovendien kan Cucurella ook een rijtje hoger geschoven worden indien nodig. Cucurella werd opgeleid bij Barcelona en verhuisde nadien naar Getafe, waar Brighton hem in augustus 2021 ging weghalen.