📷 Frankfurt-aanvoerder houdt opvallende souvenir over aan gewonnen Europa League-finale

Eintracht Frankfurt kroonde zich woensdag in Sevilla tot winnaar van de Europa League. Al kostte de wedstrijd tegen Rangers bloed, zweet en tranen. In het geval van aanvoerder Sebastian Rode was dat letterlijk te nemen.

Na nog geen twee minuten voetballen kreeg Sebastian Rode de studs van een Rangers over het hoofd. De aanvoerder van de Duitsers moest minutenlang verzorgd worden. Met een tulband en de nodige hoofdpijn kon Rode de wedstrijd afmaken.

Na een beklijvende strafschoppenreeks was het Rode die de trofee de hoogte in mocht steken. Toch moest Rode de festiviteiten aan zich laten voorbijgaan. De aanvoerder werd laat op de avond nog afgevoerd naar het hospitaal in Sevilla.

Sommige voetballers laten een tatoeage zetten als herinnering aan een speciale prestatie. Dat zal in dit geval niet nodig zijn voor Rode, die enkele hechtingen kreeg in het voorhoofd. "Hoofdzaak is dat we de beker gepakt hebben. Al de rest is niet van tel", kon hij er nog om lachen.