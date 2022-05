Leicester City maakt werk van opvolger Youri Tielemans

Youri Tielemans staat dicht bij de uitgang bij Leicester City. Volgens transferspecialist Ekrem Konur zijn de Foxes al in actie geschoten in de zoektocht naar een opvolger voor de Rode Duivel.

De toekomst van Youri Tielemans ligt volgend seizoen elders dan in Leicester. De Rode Duivel staat op de verlanglijst van Engelse topclubs (Manchester United, Arsenal, Liverpool, Manchester City en Tottenham), maar ook Real Madrid is geïnteresseerd in de ex-speler van Anderlecht.

Het is een trend die wordt bevestigd door de Turkse transferjournalist Ekrem Konur, die beweert dat Leicester interesse toont in Houssem Aouar om Tielemans te vervangen op het middenveld. Het contract van de Franse international loopt volgend seizoen af bij Lyon. De 23-jarige middenvelder vond dit seizoen vijf keer de weg naar het doel en was goed voor vier assits in de Franse Ligue 1.