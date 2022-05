Jong, Belgisch en veel groeimarge: KV Mechelen op zoek naar opvolger Vrancken

Zondag raakte bekend wat we eigenlijk al lang wisten: Vrancken verlaat Malinwa na dit seizoen. De Mechelaars zijn intussen naarstig op zoek naar een opvolger.

Zo kwam Proximus Pickx naar voren met enkele mogelijke namen die het roer in Mechelen zouden kunnen overnemen. De voorwaarden van het Mechels bestuur: jong, Belgisch en veel groeimarge. Iemand zoals Wouter Vrancken zelf dus.

Wim De Decker

Een van die namen die genoemd wordt is Wim De Decker. De 40-jarige coach werd dit seizoen knap 4de met Deinze in 1B, maar dat volstond niet voor het ambitieus bestuur en zo moet De Decker nu andere oorden opzoeken. Hij pas in ider geval perfect in het plaatje waar KVM naar op zoek is: jong en dus nog ruimte voor groeimarge, Belgisch, de nodige ervaring (ex-coach van onder meer Gent en Antwerp).

Carl Hoefkens

Een andere ronkende naam is die van Carl Hoefkens. De 43-jarige assistent-coach van Club werd al meermaals in beeld gebracht om het roer als hoofdcoach over te nemen op Jan Breydel, maar ook KV Mechelen zou zeer geïnteresseerd zijn in de diensten van Hoefkens. Net zoals De Decker past hij perfect in het plaatje dat Mechelen voor ogen heeft.

Jonas Ivens

Tot slot zou ook Jonas Ivens, ex-speler van KV Mechelen en momenteel aan de slag als assistent van Clement bij Monaco, in beeld zijn bij Malinwa. De 37-jarige Waaslander past misschien wel het best binnen de plannen, aangezien hij niet alleen erg jong is, maar als voormalig speler het huis ook goed kent en tot slot fantastisch werk levert met Clement bij Monaco.