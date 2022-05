Anderlecht in rouw: Marie-Louise Susic, vrouw van Michel Verschueren, overleden

De paars-witte familie is in rouw. Marie-Louise Susic, de vrouw van Michel Verschueren en moeder van Michael, is vrijdag op 86-jarige leeftijd overleden. Namens de redactie wensen we Michel Verschueren en zijn familie veel sterkte en moed toe in deze donkere periode.

Onze club vernam met droefenis het overlijden van Marie-Louise Susic, de echtgenoot van Michel Verschueren en moeder van Michael. Nous souhaitons beaucoup de courage à toute la famille et aux amis de Marie-Louise. https://t.co/aScmeGiLLE pic.twitter.com/0BmYqfPTrG — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 20, 2022