Beste speler 1B: Een van deze drie spelers wordt de opvolger van Dante Vanzeir

Spelers, coaches en bestuursleden konden de voorbije weken hun stem uitbrengen. De Pro League maakte donderdagavond de drie namen bekend die in de running zijn in de categorie Speler van het Jaar in 1B.

Kampioen Westerlo is met aanvoerder Lukas Van Eenoo en spits Lyle Foster goed vertegenwoordigd. De derde genomineerde is Nicolas Rommens. De middenvelder greep met RWDM net naast de promotie naar de Jupiler Pro League.

Maandagavond kennen we de opvolger van Dante Vanzeir, die vorig jaar in de prijzen viel.

