Hans Vanaken ziet transfer helemaal zitten: "Graag langer met Schreuder werken"

Hans Vanaken is één van de sterkhouders van Club Brugge die aan een zomertransfer gelinkt wordt.

De 29-jarige Vanaken was één van de troefkaarten van Club Brugge dit seizoen. Dat beseft ook Alfred Schreuder die hem perfect ziet passen bij Ajax.

Ook Vanaken zelf is overtuigd dat dit een volgende stap kan zijn. “Als Ajax komt? Dan is het wel iets om over na te denken, ja”, zegt hij in de podcast van Eleven Insiders. “Sowieso, de geschiedenis van Ajax en het spel dat ze spelen, dat is iets wat mij wel moet liggen.”

In 2019 was er al interesse, toen hij Donny van der Beek kon vervangen. De samenwerking met Schreuder zou wel eens een doorslaggevende factor kunnen zijn.

“Ik vind het oprecht jammer dat hij vertrekt, want ik had graag langer met hem gewerkt. Ik vind zijn ideeën over voetbal en zijn trainingen heel fijn, en ook als mens daarbuiten. Hij is gewoon heel menselijk.”