'Mark Van Bommel brengt verdediger van Wolfsburg naar Antwerp'

De kans dat Mark Van Bommel trainer wordt bij Antwerp is bijzonder groot. Daardoor kunnen ook oude bekenden van hem aangetrokken worden.

De Nederlandse omroep NOS interviewde enkele Belgische journalisten over het werk van Marc Overmars bij The Great Old. Daarin werd ook de komst van trainer Mark Van Bommel besproken. Zijn komst zou ook een verdediger van Wolfsburg inhouden.

Van Bommel zou zijn landgenoot Mikey van de Ven, amper 21 jaar oud heel graag meebrengen naar de Bosuil. De Nederlander ligt wel nog tot 2025 onder contract bij zijn Duitse werkgever.

Ofwel wordt het een huurbeurt, ofwel een goedkope transfer, want met miljoenen gooien voor dit soort profielen zal Paul Gheysens zeker niet doen.