Sensationele ommezwaai: Kylian Mbappé blijft dan toch bij PSG

Na maanden geflirt met Real Madrid lijkt Kylian Mbappé PSG dan toch trouw te blijven. Zo komt er een einde aan misschien wel de langste transfersaga ooit.

Volgens Di Marzio, toonaangevende transferexpert van Sky Italia, gaat Kylian Mbappé zijn contract in Parijs verlengen. De familie van de Franse sterspeler, die een verlengd verblijf in Parijs prefereerde, zou een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn uiteindelijke beslissing. De moeder van Mbappé zei afgelopen week nog dat de aanbieding van Real Madrid vrijwel identiek was aan die van PSG.

Nu lijkt Mbappé te kiezen voor dat van de Parijzenaars, en bijt Real Madrid, ondanks een mondeling akkoord, alsnog in het zand. De verwachting is dat het akkoord vanavond, na de laatste competitiewedstrijd tegen FC Metz, wereldkundig wordt gemaakt. Over de details van het contract, en of Mbappé ook effectief de leiding zal krijgen over het sportieve project, is momenteel nog niets bekend.