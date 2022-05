'Polyvalente miljoenentransfer is ideale aanwinst voor Club Brugge, gesprekken lopen'

Het is stilaan alle hens aan dek voor Club Brugge. In de zoektocht naar nieuwe spelers komen ze ook uit bij een aantal opvallende versterkingen.

In de zoektocht naar offensieve versterkingen wordt nu ook gedacht aan Kastriot Imeri, een 21-jarige polyvalente Zwitser.

Die zou zowel op de flank als op het middenveld overweg kunnen en zo kunnen spelen in diverse formaties, wat de voorbije jaren handig was bij blauw-zwart.

De speler nam al afscheid van Servette Genève, maar moet volgens Zwitserse bronnen wel vijf miljoen euro kosten.

Club Brugge is al in onderhandeling met de speler, die afgelopen seizoen elf keer scoorde en drie assists gaf. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde zes miljoen euro, zijn contract loopt af binnen een jaar.