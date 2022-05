🎥 Aston Villa-doelman moet lopen voor zijn leven, maar krijgt toch nog slaag van 'City-fans'

Naar verluidt daagde Robin Olsen tijdens de match de aanhang van Manchester City uit, maar dat is geen excuus voor wat er daarna gebeurde. Tijdens de veldbestorming van de City-fans kreeg hij enkele rake klappen.

City trok een 0-2-achterstand recht en won met 3-2 van Aston Villa. De uitzinnige fans bestormden het veld en daarbij probeerde Olsen hen te ontvluchten, maar hij kreeg toch een paar tikken tegen zijn hoofd. De Zweed kwam er wel vanaf met de schrik, maar Manchester City tilt toch zwaar aan het incident.

"Manchester City wil zijn oprechte excuses aanbieden aan Aston Villa-doelman Robin Olsen, die is aangevallen toen de fans het veld betraden na het laatste fluitsignaal. We zijn een onderzoek gestart en als we de dader kunnen identificeren, dan zal die bestraft worden met een levenslang stadionverbod."