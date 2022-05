🎥 Divock Origi neemt afscheid op Anfield: "Het was een waar genoegen"

Door de grote poort, en ei zo na met de landstitel er bovenop: afscheidnemend Origi werd gisteren door Liverpool gehuldigd met een erehaag in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. "Het was een waar genoegen."

Divock Origi trekt na 8 jaar Liverpool de deur achter zich dicht op Anfield, om volgend seizoen regerend Italiaans kampioen AC Milan te vervoegen. Niet zonder een erehaag dachten The Reds, die hun supersub gisteren na de 3-1-gewonnen wedstrijd tegen Wolves (maar verloren titel) voor de laatste keer in de bloemetjes zetten. "Liverpool is een ongelooflijke, speciale en grote club. Dat besef je pas als je hier tekent. Na die coronaperiode is het ook fijn om de supporters weer met z'n allen te zien. Het was een waar genoegen", was de Belgische spits vol lof over "zijn" Liverpool.

Ondanks de weinige speelminuten die de Belg in Engeland verzamelde, was "supersub" Origi wel altijd ongelofelijk geliefd in Liverpool. Jürgen Klopp benadrukte dat nog maar eens, door hem na de wedstrijd "een legende" te noemen. "Ik heb altijd geprobeerd om Liverpool de beste Divock te serveren. Op die manier heb ik de ploeg proberen te helpen. Ik heb hier ongelooflijke jaren gekend", aldus een tevreden Origi, die komende zaterdag met de Champions League-finale tegen Real Madrid de kers op de taart kan zetten.