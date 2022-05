Is dé Belgische toptransfer van deze zomer al een feit? Gheysens tast in geldbuidel en haalt Alderweireld terug naar België

Gaat Antwerp FC tekenen voor dé (eerste) toptransfer van de zomer? Niet alleen de geruchtenmolen, maar ook onze informatie linkt Toby Alderweireld héél dicht bij een terugkeer naar zijn geboortestad.

Het bezoek van Toby Alderweireld op de Bosuil was géén plezieruitje. Volgens onze informatie wil Paul Gheysens héél ver gaan om de Rode Duivel naar Antwerpen te halen.

En dat lijkt te lukken. De voorzitter van de Great Old is bereid om de looneisen van Mega Toby in te willigen. De verdediger strijkt momenteel jaarlijks vijf miljoen euro op bij Al Duhail FC.

© photonews

Antwerp deed afgelopen zomer al een poging om Alderweireld terug naar België te halen, maar hij koos voor een avontuur in de woestijn. Is dat na één seizoen al voorbij?