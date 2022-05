Beerschot heeft zijn nieuwe trainer te pakken

Vele spelers verlieten Beerschot al na de degradatie, maar eindelijk is er een nieuwe trainer. Hij kan beginnen bouwen aan een ploeg die strijdt voor de promotie naar de Jupiler Pro League.

Volgens Gazet van Antwerpen heeft Beerschot eindelijk een nieuwe trainer gevonden. De Oostenrijker Andreas Wieland neemt het roer over in het Olympisch Stadion om zo het geschonken schip terug richting de Jupiler Pro League te leiden.

Wieland neemt zo over van Greg Vanderidt die in februari noodgedwongen moest overpakken van de ontslagen Javier Torrente. Afgelopen seizoen stonden ook Marc Noë en Peter Maes nog in de dug-out waardoor dat Wieland de 5de trainer is op minder dan één jaar.

Voor Wieland is het zijn eerste buitenlandse avontuur. Voordien was hij actief als jeugdcoach, bij de nationale U17, als assistent bij LASK en nadien als interim hoofdtrainer bij LASK. Als assistent zat hij op de bank bij LASK toen zij tegen Antwerp uitkwamen twee jaar geleden in de Europa League.

Wieland krijgt de moeilijke opdracht op allereerst een volledig nieuwe kern te bouwen en het belangrijkste, de promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. Met minder gaan de fans en het bestuur van Beerschot niet tevreden zijn.