🎥 Kevin De Bruyne na vierde landstitel met City: "Dit is de manier waarop we het doen hier"

Kevin De Bruyne mag zich sinds gisteren voor de vierde keer kampioen van Engeland noemen. Daarvoor kropen de Citizens wel door het kleinste gaatje op de slotspeeldag. "Dit is de manier waarop we het doen hier."

Zo buigde Manchester City een 0-2 achterstand tegen Aston Villa in 5 dolle minuten om in een 3-2-overwinning, en werd het zo voor de achtste keer kampioen van Engeland. Met een prachtige assist op Gündogan in minuut 81 besliste De Bruyne de Engelse titelstrijd. "Ik kan het niet uitleggen. Niet dat we slecht begonnen waren, maar na de 0-2 werd het plots alles of niks. Natuurlijk twijfel je wat, maar je weet ook dat je veel doelpunten kan maken met je ploeg. Ik heb mijn ding gedaan. Zintsjenko en Gündogan vallen in en maken het verschil", aldus een nederige, maar uitgelaten De Bruyne.

.@IlkayGuendogan zorgt op aangeven van @DeBruyneKev voor de beslissing in de titelstrijd! 💙🏆 pic.twitter.com/Ao4rASdf8G — Play Sports (@playsports) May 22, 2022

Opvallend: exact 10 jaar geleden werd City op een gelijkaardige manier kampioen, en zorgde ene Sergio Aguero voor een fenomenale comeback in minuut 96. "We maken het onszelf nooit makkelijk. Dit is de manier waarop we het doen bij City", aldus Kevin De Bruyne, die erg uitbundig was voor zijn doen. "Omdat ik dit persoonlijk de beste titel vind. Op het einde van vorig seizoen heb ik de pijn moeten verbijten en ik heb het mentaal moeilijk gehad. De laatste 7 of 8 maanden verliepen dan weer schitterend. Die waren ongelooflijk goed."

De beelden na de comeback spreken voor zich. De Bruyne was helemaal door het dolle heen na het behalen van zijn vierde titel met City, en terecht ook. Proficiat, King Kev!