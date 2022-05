PSG-voorzitter bijt van zich af: "Hij is bang dat de Ligue 1 groter zal worden dan La Liga"

Nasser El-Khelaïfi slaat terug na de aantijgingen van La Liga. De voorzitter van PSG neemt geen blad voor de mond. "Kylian Mbappé heeft niét voor de centen gekozen."

Javier Tebas kondigde na het officiële statement van PSG over de contractverlenging van Kylian Mbappé aan dat er een onderzoek zou ingesteld worden. Volgens de La Liga-baas heeft de Parijse grootmacht onrechtmatig gehandeld én staat de integriteit van het voetbal op het spel.

“Hij is wellicht bang dat de Ligue 1 groter zal worden dan zijn competitie”, is de reactie van Nasser El-Khelaïfi alleszeggend. “De Spaanse competitie is niet meer wat ze drie of vier jaar geleden is geweest, hé.”

De voorzitter van PSG trekt zich dan ook niets aan van de klacht. “Kylian blijft bij ons en de rest maakt me niet veel uit. Ik kan bevestigen dat een Spaanse club veel meer kan betalen dan wij. Maar hij heeft voor het sportieve project gekozen.”