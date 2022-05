Thorgan Hazard en Thomas Meunier krijgen een nieuwe trainer bij Borussia Dortmund

Dortmund verraste vorige week door trainer Marco Rose al na één seizoen de laan uit te sturen. Een oude bekende voor Thorgan Hazard en Thomas Meunier maakt nu zijn opwachting.

Edin Terzic gaat opnieuw aan de slag als trainer van Borussia Dortmund. De 39-jarige trainer volgt Marco Rose op en tekent dinsdag een contract dat hem tot medio 2025 aan de club bindt. Terzic was vorig seizoen nog interim-trainer bij BVB.

"We hebben afgelopen weekend intensieve gesprekken gevoerd met Edin en zijn ervan overtuigd dat deze keuze de juiste is. Edin kent de club, de omgeving en een groot deel van het team en weet wat er nodig is om onze fans successen te laten beleven. Komend seizoen zal een nieuwe sportieve start zijn", vertelt sportief directeur Sebastian Kehl op de clubwebsite.