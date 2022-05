Wieland verwacht versterkingen bij Beerschot en gaat staf evalueren: "Het doel moet zijn om opnieuw naar 1A te gaan"

Andreas Wieland wil met een attractieve speelstijl Beerschot weer naar 1A brengen. Versterkingen zullen er wel komen, de staf gaat hij evalueren. Een bepaalde veldbezetting stelt de nieuwe coach niet voorop.

U kunt HIER lezen hoe de Oostenrijker het voetbal dat hij nastreeft met Beerschot grotendeels omschrijft. Voorts vroegen we hem op zijn voorstelling ook of hij absoluut een bepaalde formatie wil spelen. "Het gaat niet om de veldbezetting, maar om de principes. Over wat je ziet op het veld, over wat we willen doen als we de bal veroveren. Het is mogelijk dat we met vier achteraan spelen, maar ook dat we met drie achteraan spelen."

Aandacht voor aanval én verdediging

Wieland zal sowieso een grondig vernieuwde spelerskern onder zijn hoede krijgen. "Het is moeilijk om het ene seizoen met het andere te vergelijken. Het is duidelijk dat versterkingen nodig zijn, want niet alle spelers zullen blijven. We hebben spelers nodig die kunnen scoren en defensief moeten we stabiel zijn. Op het juiste moment zullen we met de namen van de versterkingen komen."

En de technische staf, blijft die dezelfde? "We hebben afgesproken dat ik mijn eigen mening mag vormen van de technische en medische staf. Het is mogelijk dat er een assistent-coach bijkomt en dat ik zelf nog iemand meebreng, maar het is nog te vroeg om daar uitsluitsel over te brengen."

Met juiste speelstijl gooi doen naar promotie

In elk geval krijgt Wieland bij Beerschot met een bepaalde druk te maken. "Het doel moet zijn om opnieuw naar 1A te gaan. Iedereen hier verdient dat. Onze job is om een speelstijl te ontwikkelen met de kans om te promoveren. Het draait om de prestatie. We moeten stabiliteit in het team krijgen. Als de prestaties in de wedstrijden goed zijn, is de kans ook groter dat we onze concurrenten voor promotie kunnen verslaan."