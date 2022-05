Nieuwe trainer van Beerschot voorgesteld: "Ik ben vereerd, we willen tegenstanders hoog onder druk zetten"

Op de voorstelling van de nieuwe trainer van Beerschot werd de gewenste speelstijl duidelijk: hoge druk en direct voetbal in balbezit, die combinatie moet weer tot successen gaan leiden.

Andreas Wieland vertelde op het Kiel waarom hij voor Beerschot gekozen had. "Van in het begin had ik een heel comfortabel gevoel. We hebben verschillende meetings gehad, online en ook persoonlijk. Ik heb de kans gehad om de club te bezoeken. We zaten snel op dezelfde golflengte over wat we willen zien op het veld en waar we willen geraken. Ik ben heel blij en vereerd dat ik coach mag zijn van zo'n traditieclub."

Als buitenlander moest Wieland het Belgische voetbal eerst ongetwijfeld bestuderen. "Ik heb de kans gehad om veel wedstrijden uit 1A en 1B te bekijken. Ik heb een goed beeld van hoe vorig seizoen gelopen is. Het was een lastig seizoen voor heel de club. Ik weet ook dat er een competitievorming op til is. Ik heb ook een goed beeld van de spelers die nog onder contract liggen."

Counterpress

De Oostenrijker stelt een duidelijk speltype voorop die hij met Beerschot nastreeft. "Ik wil een heel proactieve en intensieve ploeg zien, of we de bal nu hebben of niet. We willen de tegenstanders hoog op het veld onder druk zetten, om de bal te veroveren en zo kansen te creëren. In balbezit zullen we direct voetbal spelen. We moeten voorbereid zijn op het moment dat we de bal verliezen en dan onmiddellijk opteren voor counterpress."

Het verlangen om dat type voetbal te brengen, is bij hem gegroeid in de loop der jaren. "Die speelstijl is bij mij ontwikkeld tijdens mijn jaren als jeugdcoach, maar ook als assistent-coach en hoofdtrainer. Een proactieve stijl had ook bij mij gepast als speler. Je wil altijd een voordeel halen, maar die visie is ontwikkeld ten opzichte van het begin van mijn trainerscarrière. Dat is nodig. Ik hoop binnen drie jaar ook een betere coach te zijn dan nu."