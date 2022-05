🎥 Feyenoord fans maken er een feest van in Tirana op weg naar het stadion

4000 tickets kreeg Feyenoord maar voor de finale van de Conference League. Vele fans reisden toch af om het feest mee te maken zelfs al geraken ze niet binnen in het stadion. Vanuit het centrum van Tirana zijn de fans van Feyenoord onderweg naar het stadion en ze maken er één groot feest van.

Wat gaat dit geven als Cyriel Dessers hun de zege gunt?

⚽️🤩 | WOW! Het Legioen is in Tirana begonnen met een waanzinnige mars richting het stadion! Nog een kleine twee uur totdat AS Roma-@Feyenoord begint... #romfey #UECLfinal pic.twitter.com/U5iwtEmtfV