Geen spoor van Jan Van Winckel in nieuwe sportieve structuur Beerschot: "Hem absoluut niet de zwarte piet toebedelen"

Beerschot likt zijn wonden na een dramatisch seizoen, met een degradatie als gevolg. In GVA geeft voorzitter Francis Vrancken tekst en uitleg bij de nieuwe sportieve structuur van Beerschot, waarbij de rol van algemeen directeur Frédéric Van den Steen uitgebreid wordt.

Wat opvalt, is dat nergens de naam van bestuurslid Jan Van Winckel nog te lezen valt. Van Winckel zou binnen United World een andere functie op zich gaan nemen. Het operationele luik bij Beerschot maakt daar niet langer deel van uit. "Jan heeft veel betekend voor Beerschot", vertelt Vrancken in Gazet van Antwerpen.

"Hij krijgt absoluut niet de zwarte piet toebedeeld. Het is Jan die prins Abdullah warm heeft gemaakt om miljoenen in de club te investeren. Zonder hem was Beerschot in 2018 failliet."

"Ook lang niet alle inkomende transfers waren slecht, integendeel. Sanusi, Holzhauser, Tissoudali, Radic: allemaal zijn ze gekomen op voorspraak van Jan", besluit de voorzitter van Beerschot.