Nike blaast sponsordeal met Antwerp af na aanstelling Overmars

Het seizoen is ingeblikt voor Antwerp, maar achter de schermen wordt al naarstig gewerkt aan de voorbereidingen op volgend seizoen. De Great Old leek te gaan overschakelen op kledij van Nike, maar die samenwerking gaat dan toch niet door.

Eind vorig jaar liet Antwerp weten dat er een einde kwam aan de sponsordeal met Jako en dat het stamnummer één voor drie seizoenen in zee ging met Nike.

Maar enkele maanden later blijkt die samenwerking dan toch niet door te gaan. De aanstelling van Marc Overmars deed bij heel wat mensen binnen Nike, dat zijn Europese hoofdzetel in het Nederlandse Hilversum heeft, de wenkbrauwen fronsen. Dat weet GVA. In die mate zelfs dat de stekker werd gehaald uit het aanstaande parnership.

Officieel klinkt het dat Antwerp en Nike 'in onderling overleg' besloten hebben af te zien van een samenwerking. Goed nieuws voor Jako, dat zo de volgende jaren dan toch mag aanblijven als kledingsponsor van Antwerp.