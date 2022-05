Ceulemans en Van der Elst zagen het niet aankomen: "Enkele maanden geleden niemand die aan Hoefkens dacht"

Zelfs Club-iconen Jan Ceulemans en Franky Van der Elst hadden niet zien aankomen dat Carl Hoefkens zou overnemen als hoofdtrainer. Toch is het zover.

Van der Elst vermoedde eerste zelfs dat het een 'afleidingsmanoeuvre' zou zijn, maar het geloof van het Club-bestuur in Hoefkens als T1 blijkt oprecht. "Ik vind het wel een moedige keuze van Club", zegt Van der Elst nu aan Het Nieuwsblad. "Ze kiezen voor een jonge, beloftevolle trainersstaf, maar ook eentje met weinig ervaring. Ik ben wel erg benieuwd wat dat gaat geven."

© photonews

"Als je hem de voorbije weken bezig zag langs de zijlijn, was dat wel al een indicatie", bedenkt Ceulemans zich. "Al is het toch een grote verrassing voor mij. Toen enkele maanden geleden de speculaties begonnen dat Schreuder zou vertrekken, was er niemand die aan Hoefkens dacht. Maar hij is, net als Philippe Clement, wel een man van het huis."

Hoefkens kent Club maar al te goed en omgekeerd ook. "Hoefkens zit al enkele jaren bij Club. Hij werkte zich op via de U18 en de beloften, dus ze zullen in Brugge zijn kwaliteiten en persoonlijkheid wel goed kunnen inschatten. Dat ze hem dan aanstellen als trainer, betekent ook wel dat ze vertrouwen hebben in hem."

Helemaal anders dan job als assistent

Van der Elst plaatst daar wel een kanttekening bij. "Voor een groep staan als T1 is toch niet hetzelfde als wat hij tot nu toe heeft gedaan. Bij Club zullen ze er wel een goed zicht op hebben, maar hoofdtrainer worden is toch iets helemaal anders dan assistent-trainer of tussenpersoon voor de jongere spelers zijn."