Transfer van Origi naar AC Milan in afrondende fase: 'volgende week medische testen en afhandeling contract'

Divock Origi (27) kreeg onlangs een indrukwekkend afscheid bij Liverpool, waar hij ondanks weinig speelminuten uitgroeide tot een absolute cultspeler. Dat de volgende bestemming voor de Rode Duivel AC Milan wordt, lijkt nagenoeg zeker.

In La Gazzetta dello Sport licht technisch directeur Paolo Maldini alvast een tip van de sluier. "De gesprekken met Divock Origi zijn volop aan de gang en het gaat absoluut de goede richting uit."

Transfergoeroe Fabrizio Romano liet vrijdag dan weer weten dat de Rode Duivel volgende week naar Milaan vliegt om er zijn medische testen af te leggen en de laatste details van het contract af te ronden.

Origi maakte in 2014 de overgang van OSC Lille naar Liverpool. In het elftal van Jürgen Klopp kon Origi nooit een basisplaats afdwingen. De Rode Duivel werd uitgeleend aan Lille en Wolfsburg en moest het voor het overige veelal stellen met invalbeurten. In 175 officiële optredens voor Liverpool scoorde hij 41 keer en deelde hij 18 assists uit. Dankzij een heleboel levensbelangrijke doelpunten verwierf Divock Origi een cultstatus aan de rode kant van de Mersey.