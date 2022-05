Westerlo verlengt deal met shirtsponsor en gaat met Nike in zee

Onder impuls van de Turkse investeerders zette Westerlo de afgelopen jaren zowel op als naast het veld heel wat stappen voorwaarts. Vrijdag maakten de kemphanen bekend dat Soudal ook de volgende drie seizoenen te zien zal zijn op de shirts.

Westerlo en Vic Swerts, eigenaar van Soudal, maakten vrijdag bekend dat Soudal tot 2025 de shirtsponsor zal zijn. Die shirts zullen overigens niet langer van het merk Saller zijn. Na een jarenlange samenwerking kiest de kampioen van 1B voor Nike, dat via Voetbalshop.be geleverd zal worden.

Op de website van Westerlo reageerde algemeen directeur Wim van Hove opgetogen op het nieuws: “Met deze unieke samenwerking hebben we een stap gezet in de professionalisering van onze organisatie. Met de aanstelling van een ervaren partijen als Voetbalshop.be & Nike, twee absolute A merken, kunnen we onze supporters nog beter bedienen op het gebied van retail, teamwear en merchandise. Het aanbod naar supporters & voetballers wordt namelijk niet alleen met nieuwe KVC Westerlo producten uitgebreid maar zal ook dmv de 5.000 verschillende voetbal producten van Voetbalshop.nl worden vergroot.