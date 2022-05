De kogel is door de kerk: Wouter Vrancken is de nieuwe coach van Racing Genk

Wat al een tijdje in de lucht in, is nu ook werkelijkheid geworden: Wouter Vrancken is de nieuwe hoofdcoach van KRC Genk.

Dat bevestigde de club zelf in een filmpje op Twitter. De Limburger was al enige tijd rond met Genk, waar hij nu een contract van onbepaalde uur tekent. "Wouter Vrancken staat voor herkenbaar aanvallend voetbal en hecht een groot belang aan mentaliteit en groepsgeest. De club wil met hem de komende jaren bouwen aan een nieuw succesverhaal", aldus de Genkies op hun website. Vrancken moet de Limburgers, die er een troosteloos seizoen op hebben zitten en naast een Europees ticket grepen, weer op de rails zetten. De 43-jarige Truienaar was 4 jaar coach van KV Mechelen, waar hij in 2019 de beker van België won en de promotie naar eerste klasse afdwong. Bij Genk wordt hij de opvolger van Bernd Storck, die naar Eupen vertrok. Welkom 𝗪𝗼𝘂𝘁𝗲𝗿! 💪💙#mijnploeg #riseabove pic.twitter.com/MweBWkkscw — KRC Genk (@KRCGenkofficial) May 28, 2022