Chelsea maandag definitief in handen van Amerikaans consortium

Chelsea is vanaf maandag in Amerikaanse handen. De Londense club bevestigde de verkoop aan Amerikaans zakenman Todd Boehly voor 2,9 miljard euro.

Het overnamebedrag van omgerekend 3 miljard euro zal niet naar voormalig eigenaar Roman Abramovic gaan, maar gaat naar goede doelen. Hiermee ging Abramovic, die Chelsea vanwege zijn banden met Russisch president Poetin moest verkopen, vrijwel meteen akkoord.

Daarnaast zal het consortium rond Boehly, dat ook baseballteam Los Angeles Dodgers in handen heeft, voor 2 miljard euro investeren in de club. Verwacht wordt dat Chelsea vanaf maandag officieel in Amerikaanse handen is.

Roman Abramovic reageerde op de website van Chelsea voor het eerst sinds de verkoop. "Sinds ik bijna twintig jaar geleden bij Chelsea kwam, heb ik met eigen ogen gezien wat deze club kan bereiken. Nu ik Chelsea overdraag, wens ik de nieuwe eigenaren veel succes, zowel op als naast het veld. Ik ben er trots op dat vanwege onze gezamenlijke successen nu miljoenen mensen gaan profiteren van de stichting die wordt opgericht. Dat is de erfenis die we samen hebben gecreëerd."