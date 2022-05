'Liverpool schiet meteen in actie na vertrek Mané en biedt andere winger 4-jarig contract aan'

Geen Sadio Mané meer op Anfield volgend seizoen. De Senegalees liet na de verloren Champions League-finale aan de ploeg weten dat hij andere oorden zal opzoeken.

Mané tekende in de zomer van 2016 voor 40 miljoen pond voor Liverpool en zorgde er samen met Salah (die een jaar later kwam) voor dat Liverpool de Premier League won + de Champions League. Maar aan dat avontuur komt dus een einde. De Senegalees heeft nog een jaar contract maar zal niet meer bijtekenen. Liverpool hoopt nog 30 miljoen euro te krijgen voor de speler.

Met Luis Diaz heeft Liverpool afgelopen winter al een goede doublure in huis gehaald maar The Reds zouden opnieuw de transfermarkt zijn opgegaan op zoek naar een vervanger voor Mané. En daarbij zijn ze volgens Twitter-journalist Ekrem Konur uitgekomen op Ousmane Dembélé.

De Franse winger van Barcelona werd gehaald voor 140 miljoen euro in 2017 maar kon er nooit echt zijn stempel drukken. Bovendien heeft hij nog een hoge loonlast waar ze bij Barcelona wel vanaf willen. Het contract van Dembélé loopt eind juni af in Catalonië.

Ook Manchester United op zoek naar versterking

Vlgens diezelfde Ekrem Konur zijn ze bij Manchester United ook op zoek naar versterking in het aanvallende compartiment. Hun blik zou echter gevallen zijn op Darwin Nunez van Benfica.

De 22-jarige Uruguayaan was dit jaar de revelatie in Portugal met 26 doelpunten in de competitie en 6 in de Champions League. United zou Marial willen ruilen voor Nunez en dan nog wat miljoenen bijgeven aangezien ze bij Benfica minstens 80 miljoen euro zouden willen voor hun goudhaantje.