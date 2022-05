Doet Courtois nu mee in het debat voor de Gouden Bal? "Finale was momentopname! Zonder hem stond Real daar niet!"

Thibaut Courtois gaat sinds zaterdagavond in heel de wereld over de tongen. De doelman van Real Madrid zette een fantastische prestatie neer. Ook ex-doelman Wim De Coninck is onder de indruk, maar niet enkel door die ene match.

De Coninck is lyrisch, zoals velen. “Courtois is onklopbaar momenteel. Woorden schieten tekort om zijn prestaties te beschrijven. Hij zorgde haast in zijn ééntje voor de overwinning", aldus de analist bij Sporza. “We mogen het nu wel zeggen: Thibaut Courtois is de beste doelman ter wereld op dit moment. Wat hij gedaan heeft, kan gewoon niet overschat worden. Ik zet hem na gisteren boven Jean-Marie Pfaff. Waarom de Gouden Bal niet eens aan een doelman geven?”

Want wie Courtois zijn seizoen volgde, weet dat hij niet enkel in de finale er stond. "De beste ploeg hebben de Madrilenen niet", vindt De Coninck. "We mogen ons ook niet alleen blindstaren op gisteren. Akkoord, het is de kers op de taart. Maar Courtois is al de volledige Champions League-campagne verantwoordelijk voor het Madrileense succes. Zonder hem hadden ze de finale zelfs niet gehaald.”