Nielsen staat inderdaad op de radar van Anderlecht, maar eerst moeten er twee jongens vertrekken

De Anderlecht-top buigt zich na het aantrekken van de nieuwe coach over zijn ploeg voor volgend seizoen. Uiteraard zou Felice Mazzu graag blijven samenwerken met Casper Nielsen, maar daarvoor moeten er eerst wat jongens vertrekken.

Bij Anderlecht willen ze Marco Kana niks meer in de weg leggen en dat is dus een zekerheid voor volgend seizoen. Nielsen is niet goedkoop en Anderlecht heeft al twee van die jongens rondlopen op het middenveld. Josh Cullen hoeft niet weg, maar wil graag een stap hogerop zetten. En voor Kristoffer Olsson lijkt het verhaal afgelopen, al zal het niet makkelijk zijn om hem te verkopen voor eenzelfde prijs (4 miljoen) dat ze hem gekocht hebben.

Die twee moeten eerst vertrekken en dan pas kan Nielsen in beeld komen. De 28-jarige Deen moet immers minstens 5 miljoen kosten. Al bewees hij afgelopen seizoen dat geld wel waard te zijn als verdedigende/controlerende middenvelder.