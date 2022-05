Keert hij terug of blijft hij in Rotterdam? Vandaag weet Cyriel Dessers wat hem te wachten staat

De fans van Feyenoord zullen vandaag de kanalen van hun club goed in de gaten houden. Dinsdag verstrijkt immers de deadline voor de aankoopoptie van Cyriel Dessers, hun held van afgelopen seizoen.

Feyenoord wil graag door met Dessers, die 20 doelpunten maakte in 42 matchen. Dankzij zijn goals stonden de Rotterdammers ook in de finale van de Conference League. Maar er is ook de financiële realiteit. De aankoopoptie bedraagt om en bij de vier miljoen euro en dat is veel geld voor Feyenoord momenteel.

De twee clubs onderhandelen daarover, maar Genk zit wel in een zetel. De Limburgers willen de 27-jarige spits wel een nieuwe kans geven en staan open voor een terugkeer. Er zal ook niet afgeweken worden van de deadline. Als het vandaag niet geregeld is, keert hij gewoon terug volgend seizoen.