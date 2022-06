Exclusief: Bologna bereidt bod voor op jeugdinternational van Racing Genk

Eerder deze week raakte bekend dat de amper 16-jarige Madi Monamay de Genkse academie verlaat voor Bayer Leverkusen. Ook voor Kamiel Van De Perre, een 18-jarige jeugdinternational, is er ondertussen heel wat interesse. Vooral Bologna wil de centrale middenvelder binnenhalen.

Kamiel Van De Perre maakte afgelopen seizoen deel uit van de Genkse kampioenenploeg bij de beloften. De 18-jarige middenvelder kwam in 2015 over van Lierse. Onder meer in de Youth League toonde de jeugdinternational dat hij ook als centrale verdediger uit de voeten kan.

Van De Perre ligt nog tot 2024 onder contract in de Cegeka Arena, waar hij volgend seizoen zal kunnen proeven van 1B-voetbal. Al liggen er kapers op de kust. De voorbije maanden toonden al twee Premier League-ploegen interesse in de centrale middenvelder, maar de meest concrete belangstelling komt uit de Laars.

Volgens onze informatie is Bologna, de club waar ex-Genkie Arthur Theate onder contract ligt, Van De Perre overtuigen om naar Italië te komen. Sportief directeur Marco Di Vaio, die als speler furore maakte bij onder meer Parma, Juventus en Valencia, is gecharmeerd door de jonge Belg. In die mate dat Bologna al enkele gesprekken had met de entourage van de speler en zelfs een bod voorbereidt. Een akkoord zal echter niet voor meteen zijn. Racing Genk staat immers niet te springen om het jonge talent te laten vertrekken.