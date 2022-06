Giorgio Chiellini (37) speelt straks zijn laatste wedstrijd met Italië: "Ik hoop dat de fans me zullen herinneren als een goed persoon"

Giorgio Chiellini speelt vanavond tegen Argentinië zijn laatste wedstrijd met Italië. Vorige maand nam de centrale verdediger al afscheid van zijn club Juventus, maar nu volgt ook de nationale ploeg.

Giorgio Chiellini komt vanavond voor een laatste keer in actie voor Italië. Na 18 jaar houdt de verdediger het voor bekeken bij de nationale ploeg. In totaal speelde hij 116 wedstrijden waarin hij acht keer de weg naar het doel vond.

"Mijn carrière bij het Italiaanse elftal is zonder twijfel op veel meer uitgedraaid dan ik had gehoopt. Als kind droom je om ooit voor de nationale ploeg te spelen, want dat is echt het ultieme wat je kan bereiken. Als ik er nu aan terugdenk dat ik meer dan 100 wedstrijden voor mijn land heb kunnen afwerken op 18 jaar tijd en als kapitein ook het EK heb gewonnen afgelopen zomer op Wembley. Dat is echt de kers op de taart. Ik ben blij met wat ik allemaal heb bereikt", vertelt Chiellini op de site van UEFA.

Toekomst

Vorige maand nam de 37-jarige verdediger ook afscheid van zijn club, Juventus. "Ik heb twee liefdes gehad in mijn leven: Juventus en Italië. Voor Juventus speelde ik 17 jaar, voor Italië 18. Ze maakten een groot deel uit van mijn leven", vertelt Chiellini. "Ik hoop dat de fans me zullen herinneren als een goed persoon, die bepaalde waarden hoog in het vaandel draagt. Op het veld heb ik mijn plus- en minpunten, en sommigen zullen beiden herinneren. Maar op de lange termijn zal ik toch vooral de positieve dingen onthouden, dat is normaal", besluit de verdediger van Italië.

Volgens het Franse L'Equipe lijkt de centrale verdediger opweg naar Los Angeles in de MLS om in Amerika zijn voetbalcarrière af te sluiten.