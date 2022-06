Nieuwe voorzitter bij Seraing: Mario Franchi neemt na 9 jaar ontslag

Mario Franchi heeft ontslag genomen als voorzitter van Seraing. Dat laat de club zelf weten in een persbericht. Franchi was 9 jaar voorzitter van de club. Marc Sombreffe volgt hem op.

Bij Seraing was Mario Franchi de afgelopen 9 jaar voorzitter van de club. In een persbericht laat Seraing weten dat Franchi ontslag neemt als voorzitter. De club bedankt hem voor de bewezen diensten: "We bedanken hem voor zijn persoonlijke investeringen. Hij heeft ons terug naar de top van het Belgische profvoetbal gebracht en ons daar gehouden. Dat is een opmerkelijk resultaat."

Marc Sombreffe zal Franchi opvolgen. In het verleden was Sombreffe al voorzitter van de club en neemt die ambt in de geest van de continuïteit opnieuw op. "Sombreffe moet mee ervoor zorgen dat Seraing aan de top van het Belgische profvoetbal blijft", klinkt het bij de club. "Ook de samenwerking met Metz goed blijven. Ook zorgen voor een verdere samenwerking met de Jules Bocande Academy voor een goede jeugdwerking en met de stad Seraing."